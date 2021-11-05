政府為實現居住正義，近年大舉興建社會住宅、合宜住宅，地上權住宅相關制度卻長期遭到政府忽視，例如貸款不易、貸款成數低且利率偏高、地租隨公告地價調漲、無法適用自用住宅優惠稅率等，民進黨立委邱志偉、郭國文今建議政府應公股銀行帶頭支持地上權住宅貸款，並思考將地租與公告地價脫鉤的可行性，相關部門亦應盡快研議完善的配套措施。

根據國產署統計，2013年至今年9月底，地上權住宅已辦理分戶之戶數雖然僅有1259戶，惟目前規畫興建的案件有35件，佔國有非公用土地招標設定地上權之標脫件數的3成（共標脫115件），可以預期未來地上權住宅數量將持續成長。

地上權住宅雖僅需市價的6至7成，就能購買市區精華段，是比較多數民眾買得起、也負擔的起的住宅，但地上權住宅無土地所有權，且銀行多半不願意承作地上權住宅分戶貸款，即便願意承作，條件也不及一般所有權住宅。

邱志偉指出，土地銀行是目前少數承作地上權住宅分戶貸款的銀行，但僅限承作該建案營建商須跟土銀辦理融資的建案，條件非常嚴苛，既然土銀願意承作，就應該放寬條件，同時，其他銀行沒道理不能承作，要求公股銀行應該帶頭做示範，不僅開放承作地上權住宅貸款，並一併放寬相關申貸條件。

郭國文說，低於市價的地上權住宅是健全房市、保障居住正義的解方之一，主管機關應正視此問題，盡快將配套措施做好，而公股銀行也應該帶頭提供專屬的貸款方案，或是直接適用現有的青少年安心成家貸款。

對此，國有財產署主祕王彩葉表示，國財產今年有召開地上權座談會，並邀集銀行代表商討地上權住宅貸款事宜，今年4月至9月，地上權貸款增加176件，總計達925件，接下來仍持續積極規畫公股銀行瞭解地上權個案承作成果，希望藉此提高公股銀行承作意願，並研擬地上權住宅房屋稅地價稅優惠。