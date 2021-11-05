51歲失婚的張姓男子，以每月10萬包養小他21歲的林姓酒店女，未料卻遭到林女有一家人共同殺害，遭殘忍的手法，蒙上眼、套上塑膠袋後，捆綁重約40公斤的石塊棄屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪。檢警在2日進行解剖，驗屍報告尚未出爐，但卻傳出張男家屬指控，死者胃裡也發現許多石塊，手段令人髮指。但檢警駁斥，沒聽聞死者腸胃裡有石頭，彰化地檢署則說解剖報告還沒有出爐，目前無法證實。

彰化地檢署表示，經檢察官相驗後，死者頭部、腳步有纏繞塑膠袋與童軍繩，身體綁有空心磚，遺體外觀於頭部、腹部疑似有皮下出血，但因為部分腐壞，因此無法確認致死原因，已於11月2日進行解剖，目前已送法醫研究所釐清死亡原因。

據調查，張男10月中突然失聯，家屬擔心他遭到不測，立即向警方報案協尋。10月29日有農民在埔鹽鄉東螺溪中發現1具水流屍，屍體被以繩索綑綁2個總重約40公斤的石塊，頭、腳也被黑色塑膠袋套住，眼睛還被蒙上膠帶，由於死亡多時屍體腫脹難辨，檢警判斷男子是遭人殺害後棄屍，採集指紋後確定死者就是失蹤的張男。

檢警展開調查收押涉案的30歲的林姓女子，昨晚檢察官又發出3張傳票，沒想到竟然是林女一家，包含爸爸、媽媽、弟弟等恐怕都涉案，因此立刻報請檢察官核發拘票，並拘捕3人到案。

彰檢表示，案發後再棄屍地點採證鑑驗相關跡證，發現林女的父親、母親、胞弟涉有重嫌，３日將3人拘提到案說明，訊問後認為3人供述與相關物證多有不符，仍須釐清行兇動機，為避免串供及湮滅證據，4日凌晨向法院聲請羈押禁見，法官裁准50歲林父收押禁見、林母及弟弟均裁定各以10萬元交保並限制住居候傳。