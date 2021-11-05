主持大哥張菲的二兒子張少懷昨(4日)過41歲生日，他8年前與小他13歲女星翁馨儀閃婚，育有1女1子，婚後翁馨儀仍在IG分享家庭生活日常，昨她特地開車載老公去慶生，豈料竟出車禍，她曬出自己後車被撞凹的照片和小白單無奈表示：「謝謝你的出生，讓我能遇見你。雖然我很雷」。

昨翁馨儀在IG限時動態分享收到小白單，原來是夫妻倆想趁老公生日這天去吃個大餐，怎知卻在路上發生車禍，到了餐廳後翁馨儀又報平安：「我沒事，只是有點被嚇到，對方是好人，警察也是好人」，她決定喝杯酒壓壓驚，並強調：「我不開車了」。

翁馨儀透露昨遇到車禍。（圖／翻攝自hsinyiwong IG）

翁馨儀更曬出愛車傷痕照，表示幸好有買保險，否則可能會為修繕費用一個頭兩個大，而她回家又曬出夫妻倆在夕陽下親吻的閃照，笑說：「來，姐親一個，祝你14歲生日快樂，事實是相反大家都知道吧」，並自首雖然她很雷，還是很感激能遇到張少懷，她還準備了整人蠟燭，沒想到蠟燭竟能吹熄，還害家中煙霧繚繞，呼籲：「整人蠟燭真的可以不用買」。

翁馨儀買整人蠟燭結果害家裡都是煙。（圖／翻攝自hsinyiwong IG）

最後翁馨儀說：「不過無論遇到好事壞事，一家人在一起度過就是最幸福的事」，而翁馨儀先前開直播親上火線回應跟她有關的傳聞，表示自己其實不是很喜歡被叫「張菲媳婦」，她覺得跟張少懷天生有緣分才結婚，並不是為了張菲才走入婚姻，也強調不是為了錢，她已經8、9年沒拿過老公給的零用錢，澄清自己爸爸也很有能力，做晚輩的不該整天想著怎麼拿長輩的錢，至於和張菲的關係，翁馨儀讚他不只是厲害的主持人，也是很好的公公，「但當老公這件事，我敢說我老公比我公公好非常多」。

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