11月3日以來，四川省成都市陸續有群眾收到成都市公安局、成都市疾控中心聯合發送的涉及此輪新冠病毒疫情的手機提示簡訊，被告知他們曾經和確診病例有過軌跡重疊，存在「時空伴隨」風險，人數達8.2萬人，簡訊要求這些人去做檢驗核酸。

成都市公安局表示，自成都出現新冠肺炎本土病例後，成都市公安局積極爭取上級公安機關的大力支持，綜合利用大數據和各類訊息資源，精準摸排確診病例活動軌跡，對與確診病例有過軌跡重疊的人員開展全面梳理排查，發現共計8.2萬人存在時空伴隨風險。

有很多網友反映，收到了防疫簡訊提醒，頓時無數個問號湧上心頭：「時空伴隨是啥？這個詞第一次聽到！」「我什麼時候與感染者有過交集？」「我會不會感染新冠病毒？會不會被隔離？」「我怎麼辦？我要聯繫哪個部門？」

★時空伴隨到底是什麼意思？

是指本人的電話號碼與確診者的號碼在同一時空網格（範圍是800公尺乘以800公尺）共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方手機號碼累計停留時長超過30小時以上，查出的號碼為時空伴隨號碼。

比如，感染者14天內到過某地，而你這14天的軌跡與他有過交集，無論是身體上擦肩而過，還是通訊信號上的漂移，都可能被認定為「時空伴隨者」。這時你的綠色健康碼就會變成帶有警告性質的黃色碼，並被系統標記為「時空伴隨」者。

★「時空伴隨者」應該怎麼做？

健康碼黃碼人員和收到成都市公安局、市疾控中心短信提醒的時空伴隨風險人員應立即向社區報備，並在3天內進行2次核酸檢測，2次核酸檢測間隔應在24小時以上，獲得核酸陰性結果前請居家，不要外出。

由此可以看出，「時空伴隨」是基於綜合利用大數據和各類訊息資源，精準摸排確診病例活動軌跡，對與確診病例有過軌跡重疊的人員開展全面梳理排查得出的風險定義。

以成都為例，自當地出現新冠肺炎本土病例後，發現共計8.2萬人存在時空伴隨風險。