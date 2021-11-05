12月18日就是四大公投案的投票日，藍、綠陣營及公民團體都在為自己支持的提案努力宣傳，宜蘭縣長林姿妙5日在縣議會接受縣議員黃琤婷質詢時表示，對於「重啟核四」的公投議題，她的立場是「沒有安全就沒有商轉」，因此她反對核四運轉。

台灣正面臨嚴重的電力短缺問題，全球也朝著「減少碳排放」方向努力，但台灣的綠能發展腳步緩慢，「核能發電」是否是解決目前缺電困境的最好方法，也是此次四大公投案之中，正反兩方爭辯不休、支持度旗鼓相當的議題。

宜蘭縣長林姿妙5日在宜蘭縣議會施政總質詢答覆國民黨籍縣議員黃琤婷質詢時表示，「沒有安全就沒有商轉」，她不支持核四商轉。

林姿妙之後接受媒體採訪時再次強調，「沒有安全就沒有商轉」，為了宜蘭縣45萬縣民的安全，她反對核四商轉，百姓的健康最重要，即使可能出現電力不足的問題，但縣民都能夠平安健康，這才是最重要的。