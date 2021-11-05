英國在周四批准了可能改變遊戲規則的新冠抗病毒藥丸，該藥由默克(或稱默沙東，Merck)與Ridgeback生物治療共同開發，用於抵禦新冠傳染病。

英國藥品和健康產品管理局(MHRA)推薦使用該Molnupiravir藥物，使用於早期輕度和中度病患，以及他們至少有一種能導致重症風險的民眾，例如肥胖、老年糖尿病和心臟病患者。

英國成為第一個開放新冠口服藥的國家。美國當局也將在11月30日審查該藥安全性和測試數據的有效性，決定是否對該藥進行授權。

據臨床資料顯示，在檢測為陽性的患者，症狀出現五天內，需盡快使用該藥。

英國將該藥命名為Lagevrio，每天應服用兩次，連續五天。

迄今為止，應對這一流行病的治療主要集中在疫苗上。其他選擇，包括吉利德(Gilead)的藥物，通常只在患者重症住院後才給予。

默克的Molnupiravir口服藥一直受到密切關注，因為上個月的資料顯示，當患者早期發病時，該藥能將可能會患嚴重症狀的患者，將其死亡率或住院率降低一半。