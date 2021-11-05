一零四(3130)第3季合併營收為4.59億元，年成長5.88％，主要因疫情趨緩，人力銀行刊登客戶數逐步回升所致；營業淨利及稅前淨利分別為1.03億元及1.05億元，分別年成長6.70％及4.93％；本期淨利為0.85億元，年成長4.89％，每股盈餘2.57元。一零四也公布104人力銀行全體工作數85.6萬個，已刷新5月疫情爆發前85.2萬個的新高，工作數的增加象徵刊登數的成長，對公司營運帶來正面效益。

前3季累計合併營收為13.54億元，年成長10.93％；營業淨利及稅前淨利分別為3.13億元及3.2億元，年成長42.14％及37.69％；本期淨利為2.76億元，年成長46.76％，已經超越去年全年總和，每股盈餘從去年同期的5.73元上升為8.37元。

今年7月1日疫情高峰，工作數掉到谷底剩下72萬個，隨疫情趨緩，11月104人力銀行全體工作數大幅提高到85.6萬個，比5月1日疫情爆發前高點增加4000個，連續四個月走升，從7月谷底到11月高峰，累計升幅19％。同一期間，徵才企業家數累計強彈31％。

市場徵才的主力產業，主要是電子資訊/軟體/半導體業、住宿/餐飲服務業、一般製造業等，若從7月谷底反彈至今，以疫情創傷、疫後振興產業為多，需求前幾大產業主要是住宿/餐飲服務業、大眾傳播業、旅遊/休閒/運動業等。