複合螺絲及複合螺栓大廠世鎧(2063)董事會通過財報，前三季交出佳績，營收10.33億元，營業淨利1.62億元，歸屬於母公司業主淨利1.23億元，前三季基本每股盈餘2.74元；公司董事會並決議第三季度盈餘分配之現金股利為每股1元。

世鎧前三季營收10.33億元，年增35.63%；營業淨利1.62億元，年增約58.8%；歸屬於母公司業主淨利1.23億元，年增62.57%；前三季基本每股盈餘2.74元。其中，第三季受惠出貨續增以及第二季陸續對大客戶調升售價，在第三季開始出貨，營運持續比第二季成長，單季每股淨利約為1.06元，公司並大方配息1元。

世鎧先前參加櫃買中心舉辦之線上業績發表會時表示，展望下半年隨著歐美疫情獲控制，預期經濟復甦客戶積極回補存貨，公司的複合螺絲產能滿載且訂單能見度可達明年第二季，加上產品漲價，樂觀看待下半年營運表現，下半年營運表現可望高於上半年，今年將是個豐收年。

世鎧2021年上半年營收6.36億元，年增28.95%；毛利率25.19%；歸屬於母公司業主淨利7545萬元，年增54.14%，基本每股盈餘1.68元。上半年受惠於經濟復甦、客戶回補存貨強勁，複合螺絲訂單及線材出貨量價齊揚。

展望下半年，世鎧目前主要產品複合螺絲的訂單能見度可達明年第二季，並樂觀看待下半年營運表現。全年力拚獲利優於2019年的EPS 3.36元。