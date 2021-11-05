上洋(6728)新通路拓展及代理新產品表現出色，前3季累計及第3季單季營收與獲利皆創歷史同期新高！前3季營收14.21億元，年成長42.13%；歸屬於母公司稅後淨利為新台幣1.83億元，年成長213.34%；EPS 7.95元，年成長169.49%，營運成長動能來自於家電以及空調銷售成長。

上洋第3季單季營收則來到新台幣4.59億元，年成長24.96%；歸屬於母公司稅後淨利為新台幣6698.2萬元，年成長74.96%，EPS 2.91元，年成長52.36%。

上洋在家電銷售部分，不僅在美國優必洗洗衣機/烘衣機的銷售上表現亮眼，今年起也推出自有小家電品牌-「one-meter」，積極搶攻年輕人市場。空調銷售部分，三菱重工今年在新的通路上也有新的斬獲，目前已有訂單陸續交貨，明年也期待有更佳的營運動能。

新產品部分，上洋今年取得三菱重工高效離心式冰水機系列產品代理權利，目前已進入客戶洽談以及報價階段，預計明年可開始出貨。商用洗衣服務部分，醫療院所及學校的宿舍洗衣，在第三季為傳統淡季，再加上疫情影響陪病人數受限制，以及大專院校暑假離校，表現相對持平。