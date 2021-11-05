國旅券四周以來所有中獎號碼。（中時新聞網製表）

i原券四周以來所有中獎號碼。（中時新聞網製表）

今上午抽出最後一張加碼券「地方創生券」的中獎號碼，結果是幾家歡樂、幾家愁，身分證尾數是771的人爽中4種券，且若五倍券是採數位綁定，加上好食券，總計可拿8500元；相較於這種幸運兒，有27組號碼堪稱是國家級邊緣人，啥都沒有拿到。

根據四周的抽籤結果，目前最大贏家還是身分證末3碼為「771」的民眾，總共抽到動滋券、國旅券、地方創生券和i原券，如果在10月29日前數位綁定五倍券，並成功抽到好食券，全部加起來總共可以獲得8500元。

農遊券四周以來所有中獎號碼。（中時新聞網製表）

藝FUN券四周以來所有中獎號碼。（中時新聞網製表）

相較於身分證尾數是「771」的大贏家，身分證末2碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、84、86、90、94、99」等27組號碼堪稱是國家級邊緣人，與各種加碼券無緣，完全沒中獎。

由於過去四周每天都會開出不同加碼券的號碼，不少民眾看到眼花撩亂，根本不知道自己究竟中了哪幾張，建議也可以利用民間版的工具「加碼券中獎速查網」，進入網站以後輸入身分證號碼，系統究會自動判別你中了哪一些的加碼券。

動滋券四周以來所有中獎號碼。（中時新聞網製表）

客庄券四周以來所有中獎號碼。（中時新聞網製表）