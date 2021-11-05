女星何妤玟2020年與前夫邵天成離婚，8年婚姻畫下句點，去年底認愛「麻吉」前成員大隸，不過小倆口在今年9月情變協議分手，常在臉書與粉絲分享日常的她，近日曬出全裸泡澡的照片，立刻引發網友議論。

何妤玟近來積極經營YT頻道，獲得網友不錯迴響，稍早在臉書發文寫下：「早安，剛從高雄三天外景回來，已累爆，這次下高雄是為了YT頻道的影片拍攝，期待全新的旅遊系列能跟你們分享」，接著附上一張引人遐想的全裸泡湯照，只見她刻意不看鏡頭面帶微笑，更露出半顆傲人北半球及深邃事業線，難得破尺度的火辣照，立刻成為網友關注焦點。

對此，網友紛紛留言：「妳下次要用泡泡把浴巾上緣完整遮住，更有遐想fu」、「可以不要打泡泡嗎？好想當妳的專業攝影師」、「很性感的女孩，但不能這樣誘惑人啦」、「男人羨慕的畫面」，不過也有人提出疑問：「比較好奇攝影是誰」，對此，有人曬出工作團隊的照片，看來不久後將有新作品要推出。

何妤玟與「麻吉」前成員大隸，今年9月傳出情變，何妤玟對外證實分手後，坦言兩人因生活習慣不同，最後協議和平分手，更強調一段關係的結束代表未來正要開展，所以不用覺得自己很可憐，也不需覺得對方很可惡，最後標記寫下「#好聚好散、#還是朋友」，正面樂觀的態度被網友讚爆。