國家級邊緣人看過來！行政院振興五倍券各式加碼券11月5日進入最終回，仍不少民眾未被抽到，網路一片哀號自己根本是「國家級邊緣人」。大買家量販店為安慰國家級邊緣人，推出「邊緣人不孤單活動」！

大買家表示，11月6日至11月15日，只要身分證末2碼符合未被抽中的27組號碼，到大買家量販店出示身分證，即可免費贈送「大買家400元滿額折價券」，享受當邊緣人的小確幸。

活動期間，身分證末2碼只要符合以下27組號碼，「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，即可獨享「大買家400元滿額折價券」，贈送內容為四張的「大買家100元滿額折價券」，總價值400元。每張消費滿1000元，憑券即可直接折抵100元，相當打九折優惠。