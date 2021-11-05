一直緊貼消費者需求的LG，現更了解到消費者的日常生活模式，發現直播已成為重要的數位互動新模式，因此台灣LG就宣布打造了百萬實景ThinQ智慧家庭直播室，昨（4日）已正式上線並推出直播節目「大發! LG 直播中」，以「智慧家庭」為概念，讓消費者更能了解現在的智慧家電到底能做什麼、達到什麼便利功能等。

實景ThinQ智慧家庭直播室將以「智慧家庭」為概念，進駐可實際運作使用的全系列LG ThinQ智慧家電，以LG生活達人為主軸策畫豐富有趣內容，更能了解產品使用及保養小常識。（LG提供）

在「大發! LG 直播中」中，不僅有全系列LG ThinQ智慧家電進駐，並會現場介紹實際運作使用，更會以「LG生活達人」為主軸策畫豐富有趣內容，除了介紹產品功能外，同時由主持人、品牌代表等演繹產品使用及保養小常識，將實境與需求結合，與消費者直接互動，也能立即回應消費者問題並提供解決方案，以進一步提升服務品質；「大發! LG 直播中」將於每周二及四的晚上7點半進行，想要多了解智慧家庭的消費者，就不要錯過能直接了解最新的智慧家電的機會。