大陸澎湃新聞5日報導，浙江省市場監管局近日制定印發《明星商業廣告代言行為合規指引》，明確明星代言商業廣告，應親自體驗使用所代言的商品，確保宣稱功效與實際體驗一致，不得為未使用過的商品或者未接受過的服務作推薦、證明。這是大陸首次出台引導明星規範商業廣告代言行為、防範違法虛假代言風險的相關指引。

報導稱，《合規指引》共20條，內容囊括關於廣告代言人的各項規定，明確了明星代言商業廣告應遵循的基本原則，梳理了明星商業廣告代言的資格條件、身分表示、範圍限制，細化了明星代言商業廣告前需要謹慎選擇代言物件、體驗使用代言商品、校驗廣告內容形式和代言後跟蹤處置、民事責任承擔、主動配合監管監督等應盡法定責任與社會義務，列舉了不得代言的禁區紅線和代言廣告中不得出現的具體內容情形。

《合規指引》聚焦近年來明星商業廣告代言存在的突出問題，特別指出明星應當審慎選擇所代言企業及所代言的商品或者服務，進行必要的背景調查，應當以符合常理的方式實際使用代言商品或接受服務，應親自體驗使用所代言的商品，避免「象徵性使用」或以其他人的使用感受代替等情況。

據報導，同時，明星應全面核驗廣告文案內容，拒絕誇大其詞、格調不高的文案，注重語言嚴謹。廣告中應展示明星真實有效的身份，堅持正確導向，維護公序良俗，注重保護未成年人、殘疾人、老年人、婦女等群體身心健康。

針對明星代言活動中刷臉拿錢「一錘子買賣」的現象，強調明星應當跟蹤關注代言企業和商品服務情況，發現問題時應及時採取補救措施，出現問題時應積極配合政府相關部門調查，依法主動承擔相應民事責任。

《合規指引》還從維護明星正面形象角度出發，鼓勵明星積極參與公益活動和公益廣告代言，承擔社會責任。

浙江省市場監管局廣告監管處有關負責人表示，「下一步，我們將按照中宣部關於開展文娛領域綜合治理的決策部署，一手抓《合規指引》的社會化宣傳引導，增強明星商業廣告代言自律意識，一手抓執法整治，依法嚴肅查處明星商業廣告代言各類違法行為，大力整治明星廣告代言亂象。」