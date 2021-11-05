由國民黨副祕書長、台北市議員羅智強擔任董事長的台北智會，今天召開記者會公布4大公投民調，其中，近5成（47.8％）的受訪民眾「不知道」年底要舉辦公投，對於公投的正確日期，僅8.0％答對、11.2％

「知道日期但回答錯誤」、33.0％「知道年底有公投但不知道何時舉辦」。

此場記者會由台北智會執行長楊植斗公布公投結果，並由董事長羅智強引言，邀請國民黨前台北市長、前副主席郝龍斌，反萊豬醫師蘇偉碩和前國民黨青年部主任陳冠安等人出席。

對於四大公投議題，調查結果顯示，54.9％支持反萊豬、52.7％支持公投綁大選、 45.9％支持珍愛藻礁、32.7％支持重啟核四。

楊植斗表示，綜合觀察發現，除了不支持「重啟核四」 的比例（35.1％）高於支持（32.7％）之外，其他三項議題都是「支持」高於「不支持」。 若以「會（一定會＋可能會）」投票者的意向來看，55.9％支持公投綁大選、54.9 ％支持反萊豬、50.8％支持珍愛藻礁、39.8％支持重啟核四。除了「重啟核四」議題的支持與不支持比例相近，差距僅1.7 ％之外，其他議題都是「支持」比例大幅領先，差距均超過2成。

至於在投票意願上，楊值斗說，50.4％表示會去投票（一定會40.4％、可能會 10.0％）、21.7％不會去投票（可能不會11.6％、一定不會10.1％）、27.9％未表態。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全台20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自10月25日至27日，共成功訪問1078份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。