行政院長蘇貞昌堅持將反萊豬掛鉤台美關係與CPTPP，今天在立法院備詢時，更兩度搬出「美國人很氣」，強調萊豬進口就是會影響到台美關係與CPTPP。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委湯蕙禎詢問美豬進口為什麼會影響台灣加入CPTPP？蘇貞昌說，你跟美國人說不照國際標準、不照國際規範，美國人實在很氣；台灣東西一年賣美國兩兆四千多億，卻不遵守國際規範，明明符合安全標準的東西，自己也吃，結果台灣卻不給進口。

蘇貞昌指出，人民買不買是人民的自由，但用政府政策不給進口，美國絕對會認為台灣都在自己搞自己，不遵守國際規範，怎麼會認為台灣有資格參加國際組織？

蘇貞昌進一步指出，美國對國際組織有相當大的影響力，我們現在積極參加CPTPP，因為參加以後我們出口的很多貨物、農產品都免稅，會有很大競爭力。張忠謀現在要代表國家參加APEC，他也說台灣很接近高標準，就是因為我們願意遵守國際規範。

蘇貞昌表示，CPTPP的11個會員國都准許萊豬進口，只有台灣不准許，不只美國很生氣，他們也會認為台灣這種國家，怎麼會准許你參加？所以我們宣佈開放就代表我們越來越接近國際標準，也是加入國際經貿組織一定要遵守的規範，如果大家說不可以（進口萊豬），那我們要參加CPTPP都不可能。