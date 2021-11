搶疫後吃到飽商機,立足市場20周年的大型BUFFUE自助餐連鎖霸主「饗食天堂」六代店型全面換裝完成,標榜以「質感室內裝潢」、「餐檯層次設計」、「擴大現點現做餐點」為訴求再出發,同時首次跨界邀請新生代大勢樂團「告五人」擔任年度代言人,將饗食天堂經典菜色入歌,創作全新主題曲《像是在天堂》,創連鎖餐飲市場先例。

「饗食天堂」母集團饗賓總經理陳毅航引用i-Buzz網路口碑研究中心調查指出,台灣人疫情後最想念的餐飲體驗為Buffet,而大型自助百匯餐廳的主力客層除家庭外,並以年齡20至30歲的年輕族族為主力客層,「饗食天堂」持續換裝升級並請代言人,除是「永保如新.與食俱進」爭取目標客群認同,並藉此擺脫「產品規格」與「消費價格」競爭,進而建立品牌價值。

國內疫情緩,餐飲內用鬆綁後,外食餐飲市場消費動能回溫,饗賓餐旅旗下「饗食天堂」、「饗饗」和「旭集」等大型自助連鎖餐廳假日訂位全滿,平日訂位亦達8成,集團金雞母品牌「饗食天堂」10家分店除夕訂位也已全數客滿。陳毅航表示,本土疫情5月升溫前,饗賓餐旅4月營收4億元,如今疫情趨緩、消費回流,饗賓10月單月營收來到4.1億元,只要疫情受控,後市營運表現成長可期。

本土疫情5月下旬升溫、防疫升至三級警戒,餐廳全面禁止內用,重創餐飲業,惟防疫期間,饗賓餐旅集團堅持不減薪、不裁員,以優質餐飲體驗的核心能力為基礎,融入IT能力迅速開發優質產品,強化電商平台「饗在家」,並打造外送外帶平台「饗帶走」,進化成D2C的新型態餐飲企業。因廣大客戶的支持,完全零內用的7月拼出一億元業績,8月開放內用後業績亦快速回溫,並在10月恢復接近疫情前的水準。同時除「饗食天堂」全台10間分店第6次升級改裝,並首度跨足火鍋巿場,8月於中和環球推出全新品牌麻辣鍋Buffet「小福利火鍋會所」,為集團營運動能添翼。

「饗食天堂」自2002年開出首家門市,以嚴選食材、職人料理、用心服務開創台灣大型連鎖Buffet自助餐廳風潮,至今已完成6次改裝,包含2002年「福利日式百匯1.0」以豐盛產品、增加菜系為目標。2006年「饗食天堂內湖店2.0」著重室裝器皿的美學進化。2009年「饗食天堂3.0」將京站店作為開端,全面提升秀廚服務比例,讓顧客更直接感受精緻服務。2011年「饗食天堂4.0」則以信義店新店型揭開序幕,改善動線增加中島區,讓服務更有臨場感。2018年「饗食天堂5.0」以創新價值為依歸,升級食材用料,並以精湛廚藝呈現單點店品質,提升餐點價值,更加奠定「國民Buffet」定位,實現「All you can enjoy Everyone can enjoy」用餐體驗。

號召全台消費者透過舌尖療癒自我,「饗食天堂」即日起至11月21日推出「Keep Smiling嚐一口,嘴角上揚的幸福」活動,包含「療癒天菜選拔賽」網路票選活動,集結12道經典人氣料理,邀請消費者重溫回憶中的經典美好,凡完成投票並將結果公開分享至Facebook個人頁面,即有機會抽中iPhone13、Switch及饗食天堂餐券等多重好禮;為回饋消費者長期支持,門市同時舉辦「微笑計畫」活動,凡於活動期間至饗食天堂用餐,選出心中「療癒天菜」拍照並公開上傳至Facebook個人頁面,即可獲得「療癒刮刮卡」乙張,就有機會獲得獨家微笑口罩、微笑炸蝦抱枕及饗食天堂餐券等限定好禮。