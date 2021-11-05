中共十九屆六中全會下周二（8日）起在北京舉行。中央政治局早前宣布，這次會議將審議《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。這是中共百年黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。明報引述北京知情人士稱，新的決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」劃分，進一步突出習近平的功績，為二十大習近平繼續掌舵中國掃清障礙。

北京知情人士稱，新的決議除了鞏固習近平自十八大以來的功績，更將為其在二十大繼續連任中共總書記鋪平道路。知情人士分析，自2018年修憲後，已為國家主席多次連任掃清憲制阻礙，而新的決議，將確立習近平在中共百年的歷史定位。

此前，外界曾有中共百年「三段論」的說法，即江澤民及胡錦濤屬於過渡階段，貫穿百年的三大領袖分別是毛澤東、鄧小平及習近平。知情人士稱，新的決議在徵求意見過程中，給予江胡很高的肯定，但將二人列入鄧小平政治遺產的餘緒。而習近平則成為開創新時代的第三位黨魁。