工業電腦廠艾訊(3088)宣布與數位戶外廣告（DOOH）和數位顯示器受眾與行銷活動智慧平台Quividi合作，提供零售商和知名品牌進行測試、評估、優化並傳遞數據驅動上下文的情境化內容，以數位電子看板解決方案強化實體店零售體驗，合攻智慧零售應用商機。

艾訊此次將專為廣告和店內通訊而設計的先進數位電子看板播放器，與Quividi人工智慧和受眾測量平台結合，零售商使用Quividi平台提供數據，了解和優化店內的通訊效能，並藉由螢幕傳遞廣告吸引消費者目光，進而刺激購買慾增加銷量。

針對室內螢幕，Quividi的電腦視覺解決方案可即時測量客流量和停留時間，以及觀看人數、觀看者的人口統計數據和關注時間。對於商店櫥窗和戶外螢幕，Quividi還會按車型和顏色分類的車輛數量。

艾訊IDS事業發展部經理黃詩華表示，Quividi的即時數據可推動個人化專屬購物體驗，提昇銷售率。除了零售業外，亦能帶給企業、銀行、運輸和飯店業強大的數據收集與分析功能，為目標客群提供具吸引力又有價值的播放內容。

Quividi全球業務發展總監Ivan Del Muro則指出，藉由AMP Indoor和AMP Outdoor，Quividi提供獨特的受眾衡量軟體，可全面觀察所有目標客戶，協助提供最相關的內容吸引注意、並刺激消費者購買慾，很高興與艾訊合作提供可操作的即時分析。