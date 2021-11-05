2018年至2020年台灣工具機前三大市場出口金額占總出口金額接近一半，2020年更達到53.5％，重要性舉足輕重。但2019年至2020年，工具機市場受到新冠疫情爆發的影響，2020年第2季生產和供應訂單大幅減少，導致產值下降。工研院產科國際所分析師陳佳盟認為，隨著經濟活動的恢復，市場已於2021年反彈，工研院預估2021年市場有望回升，應用工具機的終端廠商將出現需求驟增。工具機市場產值預計將在2021～2023年間以9.3％左右的複合年增長率成長。

台灣工具機前三大出口市場分別為大陸、美國、土耳其。大陸是帶動全球經濟成長的重要引擎，同時也是台灣工具機業最主要的出口地區，占整體工具機出口30％以上。

美國製造業規模雖居世界第二，僅次於大陸，但在高科技、航空、機械、通信及化學業等中高端製造業仍是世界霸主。

土耳其是2020年台灣工具機前三大出口國中唯一正成長的市場，成長率達到83.5％，台灣工具機對土耳其出口近幾年大幅成長，顯示MIT工具機在土耳其具有絕佳的競爭力，值得台灣業者積極布局、持續深耕。

工研院預估，2021年台灣工具機前三大市場出口金額成長20.1％，2022年成長22.1％，2023年出口金額上看19.1億美元。