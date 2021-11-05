和運租車聯手iRent於11月5日至11月11日舉辦線上旅展，祭出多項租車優惠。於活動期間購買任一商品，再送旅展限定，價值新台幣400元的和運租車包車折價券，無論計畫性租車、臨時用車、短程機動性代步或是享受專業附駕的放鬆之旅，和運租車與iRent提供最多元的移動選擇，行程安排更輕鬆。

隨疫情趨緩以及疫苗覆蓋率上升，各項限制政策紛紛鬆綁，加上振興5倍券、各式加碼券陸續發放加持下，預計國旅熱潮將繼續延燒，為助攻國旅、刺激觀光，和運租車於線上旅展期間推出各式優惠方案，包含適合平日差旅使用的「平日租車券」，旅展價僅要1200元起。

若想假日出遊，也可選擇1300元「一日租車券」方案，遇假日僅需加價400元起，相當實惠，更有機會租到銷售冠軍神車Corolla Cross跨界休旅，已有出遊計畫的朋友不妨多加選購利用；此外，針對常用客戶推出買15送1的「一日租車券超值組」，買越多越划算，不妨揪身邊的親友一起購買一起Go，提早規劃用車。

除了和運租車提供多種優惠方案，自主性與靈活性高、透過手機24小時皆可租用的iRent共享汽機車，成為後疫情時代交通移動的熱門選擇。線上旅展期間，提供「iRent 10小時時數券」與「iRent 50小時時數券」兩種方案，不分平假日皆可使用，換算每小時租金只要150元，假日租車超划算，無論是隨租隨還的臨時用車，還是利用同站租還做旅遊規劃，都是便利且經濟的絕佳選擇。

此為降低長途駕車或出差用車等所帶來的疲勞駕駛風險，並落實「共享」的用車精神與駕馭樂趣。iRent推出全新「共同承租人」制度，iRent會員只要在預約用車或取車前邀請欲換手對象成為共同承租人，好友出遊即可輕鬆依照需求換手駕車／騎車，讓行程安排既便利又多元。12月30日前加碼福利，iRent會員只要邀請新朋友加入，首次一起完成共同承租人訂單後，每車次最多再送180分鐘。