由台北市議員羅智強創立的「台北智會」，今召開記者會，公布針對4大公投的全國性民調，結果顯示除重啟核四外，其它3項支持同意的比例都高於不同意；對此，藍營青年陳冠安分析其中數據，直言這次民調結果會讓總統蔡英文和民進黨嚇一跳，最挺4項公投竟然是年輕人。

對於這份民調結果，陳冠安今（5日）在臉書發文表示，1218公投，民進黨並沒有跟年輕人站在一塊，反而放任網軍四處攻擊。陳冠安稱，這次的民調，說出來會讓蔡英文、民進黨嚇一跳，4項公投，20到29歲的年輕人，竟然全部是支持大於反對，甚至支持的比例，比總體支持率都還高出不少。

陳冠安指出，這4項公投在20到29歲的年輕人的民調數據為：核四是39%支持、33.6%反對；萊豬是61.4%支持、20.3%反對；公投綁大選是70.5%支持、20.9%反對；藻礁是60.9%支持、19.5%反對，所以要說哪個年齡層最挺4項公投，那就非年輕人莫屬，因此這次站在青年世代對立面的民進黨，如果一意孤行，從現在到1218結束，公投勢必將重創民進黨的青年支持率。

這場4大公投，陳冠安直言，絕對不是民進黨所謂的政黨之爭，因為從民調的交叉分析來看，只有基進黨選擇與民進黨同流合汙，包括國民黨、民眾黨、時代力量和中間選民等在野力量，除核四外，對萊豬、公投綁大選和藻礁都有高度的支持共識。

陳冠安認為，民進黨之所以要把公投打成政黨對決，最主要的原因，就是因為蔡英文連自家支持者都擺不定。4大公投，民進黨支持者竟然有2項，是支持大於反對，公投綁大選有46.7%支持、37.1%反對；藻礁則是36.4%支持、33.8%反對；即使是萊豬和核四也分別有3成5和2成左右的支持。

連民進黨支持者都未必支持民進黨，陳冠安指出，這就是為何蔡英文要動員全黨上下，拚命喊4項不同意、打政黨對決，希望藉此來反動員，先壓低自己人的同意票。

此外，陳冠安直言，目前知道年底公投的比例，和投票率都偏低，大概在5成左右，但這很正常，因目前網路聲量，公投已經壓過疫情成為最熱門討論議題，因此隨著日期接近，投票率相當可能會超過5成。