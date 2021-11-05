2022年台南市議員選舉各區新人輩出，高顏值的民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，也在市黨部主委潘新傳與全體黨工的祝福下，5日宣布辭去黨職，返鄉投入安南區市議員選舉，對選情固定的安南區投下震撼彈。
長期在民進黨基層服務的蔡麗青，歷經顏純左、黃先柱、潘新傳等3任主委，不僅是民進黨市黨部首位女性執行長，也是唯一跨派系連任的執行長，還曾於黃偉哲競選市長時擔任發言人，也曾任蔡英文總統台南市競選總部執行總幹事，歷練十分完整，無論能力及操守都深受黨內前輩肯定。
蔡麗青表示，安南區是台南市的重點發展區域，也是人口成長最快速的地區，目前正是安南區繁榮發展的關鍵時刻，無論建設、交通、人文、環境，在在都需要持續的關注與監督，身為台江女兒的她，此時義無反顧地站出來承擔責任，就是希望能夠憑藉自己的專業，兢兢業業為故鄉服務，讓安南更好、安南更富。
蔡麗青還認為，安南區因面積廣闊，需要更健全的大眾運輸系統，才能平衡「庄腳都市」的現象，進而帶動地方繁榮，因此公車專線、和順轉運站、共享機車及腳踏車都應該普遍設立；此外，安南區直達高鐵、南科各站的運輸系統，長者需要的醫院直達照護專車、學生上下學交通專車等，也都應該同步均衡發展。
據了解，應選6席的安南區，目前民進黨2席、國民黨1席、無黨3席，儘管民進黨為爭取議會過半席次達成完全執政的目標，有意在各選區採「過半加1」提名，但因安南區需考量議長郭信良的因素，傾向只提名3席，蔡麗青的參選，將讓此區選情更為緊繃。
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