高顏值的民進黨台南市黨部執行長蔡麗青辭去黨職參選對安南區的選情投下震撼彈。（蔡麗青提供／洪榮志台南傳真）

2022年台南市議員選舉各區新人輩出，高顏值的民進黨台南市黨部執行長蔡麗青，也在市黨部主委潘新傳與全體黨工的祝福下，5日宣布辭去黨職，返鄉投入安南區市議員選舉，對選情固定的安南區投下震撼彈。

長期在民進黨基層服務的蔡麗青，歷經顏純左、黃先柱、潘新傳等3任主委，不僅是民進黨市黨部首位女性執行長，也是唯一跨派系連任的執行長，還曾於黃偉哲競選市長時擔任發言人，也曾任蔡英文總統台南市競選總部執行總幹事，歷練十分完整，無論能力及操守都深受黨內前輩肯定。

蔡麗青表示，安南區是台南市的重點發展區域，也是人口成長最快速的地區，目前正是安南區繁榮發展的關鍵時刻，無論建設、交通、人文、環境，在在都需要持續的關注與監督，身為台江女兒的她，此時義無反顧地站出來承擔責任，就是希望能夠憑藉自己的專業，兢兢業業為故鄉服務，讓安南更好、安南更富。

蔡麗青還認為，安南區因面積廣闊，需要更健全的大眾運輸系統，才能平衡「庄腳都市」的現象，進而帶動地方繁榮，因此公車專線、和順轉運站、共享機車及腳踏車都應該普遍設立；此外，安南區直達高鐵、南科各站的運輸系統，長者需要的醫院直達照護專車、學生上下學交通專車等，也都應該同步均衡發展。

據了解，應選6席的安南區，目前民進黨2席、國民黨1席、無黨3席，儘管民進黨為爭取議會過半席次達成完全執政的目標，有意在各選區採「過半加1」提名，但因安南區需考量議長郭信良的因素，傾向只提名3席，蔡麗青的參選，將讓此區選情更為緊繃。