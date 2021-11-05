香港特首林鄭月娥5日表示，大陸與香港衛生專家對接有良好進展，期望最快明年2月能與大陸實現有規模免檢疫通關。

她在一個論壇上說，昨天香港特區政府也發出了積極、正面的訊息，雙方的討論以及專家對接都取得良好進展，希望可以很快帶來好消息。

她說，「我們更希望到明年2月粵港澳大灣區發展規劃綱要三周年的時候，能比較有規模的通關，讓我們能舉辦一些大型活動，舉辦一個非常大型的論壇，因為明年也是香港回歸祖國25周年」。

近日有香港傳媒報導指，香港與大陸免隔離通關最快可於下月中旬啟動，但通關人數設有配額且局限於廣東省活動。

中國國務院港澳辦發言人4日指出，大陸與香港的防疫專家近日已經再次舉行會議，共同研判兩地疫情，並聚焦防範疫情跨境傳播的一系列具體問題深入討論，取得了許多共識。雙方正相向而行，兩地恢復通關的工作正有序推進。

香港政府發言人亦表示，會繼續以清零為目標，進一步強化防疫抗疫措施，創造有利條件，力爭儘快逐步有序恢復和大陸通關，切實回應社會大眾的期盼。