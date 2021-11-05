港股早盤跌240點 騰訊跌逾2％ 12:422021/11/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股個別發展，那斯達克指數及標普指數創新高，不過港股4日彈升200點後，5日回跌，更創近一個月低。 恒指開盤即跌274點，甫開曾跌418點，見24806點，創10月8日以來新低，之後回穩，跌幅曾收窄至179點，見25049點半日高，於兩萬五水平震盪。恒指中午收報24985點，跌240點或1％。 國企指數報8883點，跌70點或0.8％。科指跌0.8％，報6326點。 大盤成交額693.25億港元。 騰訊跌2.2％，成交額49.62億港元居首。 《港股》油金類股走弱 恆指跌0.8％ 漲多拉回 港股早盤一度跌逾400點 #日高 #騰訊 #億港 #恒指 #港股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》新冠疫苖出貨恐無法達標 莫德納股價重挫18％ 11:082021/11/05 財經 華擎撼訊 前三季每股賺逾14元 04:102021/11/05 證券．權證 權王、面板三雄發威 台股早盤一度大漲逾百點 09:192021/11/05 財經 華航Q3大賺 前三季逆轉勝 04:102021/11/05 財經要聞 十年上看100兆美元 港交所：陸資本市場潛力大 04:102021/11/05 全球財經 聯想Q3淨利突破5億美元 04:102021/11/05 全球財經 《美股掃瞄》美股消息面：美9月貿易逆差 創歷史新高 09:262021/11/05 財經 股價指數期貨贏家專欄－台股高檔震盪 謹慎操作 04:102021/11/05 證券．權證 晶片類股大漲 美股標普、那指收在紀錄新高 05:102021/11/05 國際 英央行意外未升息 英鎊應聲重挫 04:102021/11/05 財經要聞 《熱門族群》業績展望俏 晶圓雙雄攜手走高 11:082021/11/05 財經 財經熱門新聞 莫德納脫口1句警告 股價慘殺成血海 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團宣戰：休想欺負我們 - 財經 台灣房價超高 都誰在買？他點名這些「隱形富豪」：沒在貸款的 - 財經 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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