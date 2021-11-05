隔晚美股個別發展，那斯達克指數及標普指數創新高，不過港股4日彈升200點後，5日回跌，更創近一個月低。

恒指開盤即跌274點，甫開曾跌418點，見24806點，創10月8日以來新低，之後回穩，跌幅曾收窄至179點，見25049點半日高，於兩萬五水平震盪。恒指中午收報24985點，跌240點或1％。

國企指數報8883點，跌70點或0.8％。科指跌0.8％，報6326點。

大盤成交額693.25億港元。

騰訊跌2.2％，成交額49.62億港元居首。