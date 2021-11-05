曾在1971年《金鋼鑽》中擔任龐德女郎的資深演員拉娜華（Lana Wood），在即將出版的回憶錄《Little Sister》中，控訴知名資深男星寇克道格拉斯（Kirk Douglas）曾性侵拉娜的姊姊、曾3度入圍奧斯卡的已逝女星娜妲麗華（Natalie Wood），當時娜妲麗尚未成年。

拉娜指控性侵事件發生在1955年夏天，當時年僅17歲的娜妲麗華正在拍攝電影《搜索者》，母親安排了娜妲麗到旅館與寇克道格拉斯會面，希望他能幫助她的演藝事業。當時8歲的拉娜記得，姊姊過了很久才回到車上，衣衫不整且情緒激動，直到多年後娜妲麗華才對妹妹坦承被性侵，透露她被帶到寇克的套房中，「他傷害了我，拉娜」。

當時39歲的寇克道格拉斯正當紅，已靠《拳擊冠軍》與《玉女奇男》2度入圍奧斯卡影帝，娜妲麗華與母親討論後，認為揭發寇克的惡行會毀了自己的事業，直到1981年因遊艇意外離奇死亡前都沒有出面指控，但性侵謠傳卻不是新聞，寇克道格拉斯2020年以103歲高齡過世時，娜妲麗華與寇克的名字都同時成為推特熱門字。寇克的兒子奧斯卡影帝麥克道格拉斯（Michael Douglas），被詢問父親性侵的指控時，僅透過公關發出簡短回應：「希望兩人都安息。」