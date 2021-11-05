萊豬公投年底登場，藍綠各執一詞攻防激烈，台北市副市長黃珊珊5日開酸，做好源頭管理明白標示，是有多難，感嘆經過10個月，這議題還可以被牽扯擴大到反美，真的要佩服政治人物的牽拖功力。

黃珊珊說，中央從今年1月1日已經開放進口萊豬，也同步宣告全台灣各縣市的零檢出自治條例失效，台北市提出釋憲聲請，現在還在司法院審理中。台北市政府去年只要求中央「源頭管理、明白標示」，有沒有殘留萊劑在包裝上明白標示，要不要買讓人民自己決定，政府至少應該做到保障消費者自由選擇的權利。

「包裝上明白標示是否殘留萊劑，到底有多困難？」黃珊珊批評，中央政府寧可花更多人力物力去做抽查，也不肯要求業者在進口豬肉上明白標示是否含有萊劑，在美國本土銷售的豬肉都在外包裝上清楚標示，台灣要求明白標示就變成反美？無法加入國際組織？這是什麼邏輯？

黃珊珊指出，北市府做到要求通路業者設置「不含萊劑豬肉專區」，業者必須明白標示該區豬肉不含萊劑，必須出具檢驗證明才可放在「非萊專區」銷售，至少目前為止，應該大部分可以讓消費者辨別與自由選擇，但經過10個月，這議題現在還可以被牽扯擴大到變成反美，「真的要佩服政治人物的牽拖功力。」

黃珊珊感嘆，萊豬並非重大爭議，只要做到「源頭管理、明白標示」，讓消費者自由選擇，其實一點都不難！國人也都知道開放萊豬是國際現實中不得不的選擇，但是人民本來就可以選擇要不要購買，讓人民看到清楚的標示就可以解決大家的問題，這不是最簡單的方法嗎？

「一個科學問題卻變成藍綠對決，讓人覺得厭煩。」除砲轟中央外，黃珊珊還加碼怒嗆藍綠將公投抹上顏色，但台灣現在最不需要的就是仇恨動員與藍綠對決，疫情稍緩，藍綠可以做點正事，讓人民盡快回到正常生活嗎？

黃珊珊說，現在台北最需要的是振興經濟，近兩年的疫情影響，市民的生活受到嚴重干擾，打拼經濟是我現在最重要的工作，這幾天，我到處去賣東西和推振興方案，讓台北市的經濟活絡起來，讓萬華恢復往日風華，是她最大的心願。