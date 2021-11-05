大陸澎湃新聞5日報導，今年已有至少5個省份的共青團團委書記出現調整，最新一例來自廣西。據廣西壯族自治區共青團官網「領導之窗」顯示：蒙啟鵬已任共青團廣西壯族自治區委員會書記。

公開資料顯示，蒙啟鵬，男，壯族，1978年10月生，廣西賓陽人，研究生，中共黨員。在柳州市柳北區發展經濟局、自治區發展改革委工作過，曾任陸川縣委書記、欽州市副市長、柳州市副市長、自治區黨委改革辦專職副主任等職，2021年9月公示擬任區直正廳級單位正職。

共青團廣西區委原書記李楚，已於2021年6月調任桂林市委副書記，隨即當選為桂林市市長。

在廣西之前，湖北、上海、西藏、重慶4個省市區共青團一把手已相繼調整。

其中，3月，原任神農架林區黨委書記、神農架國家公園管理局黨委書記的周森鋒調任湖北團省委書記，原書記張桂華已任宜昌市委副書記；9月，原任上海團市委副書記的上官劍出任上海團市委書記；9月，西藏自治區共青團委書記巴塔出任林芝市委副書記、代市長；10月，共青團重慶市委書記張繼軍出任城口縣委書記。