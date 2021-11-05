中央流行疫情指揮中心放寬檢疫為10天住防疫旅館、4天在家居檢，盼能釋出更多房間，但傳出有消費者訂房後，業者不願意配合改居住天數。（讀者提供）

春節前防疫旅館量能吃緊，中央流行疫情指揮中心放寬檢疫為10天住防疫旅館、4天在家居檢，盼能釋出更多房間，但傳出有消費者訂房後，業者不願意配合改居住天數，還嗆消費者選其他間旅館。交通部觀光局指出，旅客可以提出要求更改居住天數，且不須收手續費，一旦出現紛爭將用《消費者保護法》處理。

疫情指揮中心放寬春節前居檢為10＋4，並開放同住家人可住同房，盼釋出更多房間。另一方面，交通部觀光局也與各地方政府協調，盼能有更多旅館業者加入。

不過，檢疫放寬之後，有旅客想向防疫旅館更改住宿天數，卻遭到拒絕，甚至被業者回嗆修改天數的話，請另外找其他防疫旅館。另有旅館直接拒絕非15天的訂房，同樣引發消費者質疑。

觀光局局長張錫聰表示，依照定型化契約，旅客可以要求變更住宿天數，旅館部分因不可歸責雙方，所以不能收手續費。若雙方出現紛爭，將用《消保法》處理，官方不希望見到，但這種事難免會有，呼籲業者、消費者互相體諒。

張錫聰指出，不是所有旅館都這樣，觀光局抽訪大部分業者都願意改天數，配合過渡期，若有發現個案情況，則會再與業者協調。

張坦言，住宿改10天並非強制，而是意願性，包括旅客意願、業者意願，就連加入防疫旅館都是鼓勵性質，政府因此給予補貼。他說，既然業者拿了補貼，應該要盡量配合政策。