新北市府明年將成立青年局，國民黨新北市議員葉元之5日總質詢指出，除重視青年，長輩也很需要市府照顧，現已邁入高齡化社會，面對長輩的照顧，應該有新的思維，應該參考歐美經驗成立高齡事務局，全力規劃老齡業務；新北市長侯友宜表示，這是很創新的思維，會朝這方向思考評估。

葉元之說，截至今年10月底新北市65歲以上的長輩，共有64萬3000人，佔總人口的16％，且比例有逐年增加趨勢，現在針對長輩的照顧，議題都在長照跟福利，所以主要業務落在衛生局跟社會局。

葉元之說，長輩是我們的資產，不是我們的負債，除了現有的照顧外，更應該善用長輩的人力資源，讓長輩貢獻智慧，這些需要有專責懂高齡事務的單位全力規劃與推動。

此外，目前市府對於長輩業務也過於分散，如光是一個長照2.0，就牽涉到各局的業務，長照分為住宿型、社區型、居家型長照，住宿型又有安養中心、長期照護中心、護理之家三種，其中安養中心跟長期照護中心歸社會局管，護理之家又歸衛生局管，一般人幾乎搞不清楚。

葉元之也說，對長輩可以參與的學習課程，又有樂齡學院跟銀髮大學，性質相同，但是樂齡學院歸教育局管，松年大學卻歸社會局管；而申請外籍看護，看起來像是勞工局，其實歸衛生局；老人職涯發展，一堆人猜社會局，但又歸勞工局。

葉元之說，長者們對於成立專責高齡局處都鼓掌叫好，認為以後需要市府幫忙，就有單一窗口，也不用跑來跑去，或跑錯地方；而且有的長者也不太會上網查資訊，以後有什麼問題，找高齡事務局就對了。

葉元之也認為，針對新北市提供65歲以上長輩，每人每月480點免費搭乘捷運及公車，因受疫情影響，許多長輩很少使用，希望能夠開放使用ubike或回饋長輩做小額消費。

侯友宜表示，長者愈來越多，如果能統合各單位，大家全力各局處串連起來，銀髮高齡事務局是未來可能要走的趨勢，會朝這個方向研議。