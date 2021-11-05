屏東東港安泰醫院3日施打疫苗大出包，錯把88名要打莫德納第2劑的長輩打成AZ，當中有13人因發燒、肌肉痠痛而掛急診，對此，屏東衛生局5日祭出懲處，依違反醫療法第57條及行政罰法裁處15萬，並要求院方盡速完成各項改善。

屏東衛生局稍早指出，今天早上已收到東港安泰的檢討報告，釐清發生誤打事件的原因有3點，其一是藥局未落實疫苗管理，導致拿錯疫苗；其二是院方未另訂新冠肺炎疫苗的標準作業流程；其三是工作人員在抽取疫苗時未落實「三讀五對」。

為此，屏東衛生局依違反醫療法第57條及行政罰法，對東港安泰裁處15萬罰鍰，並要求院方盡速完成各項改善。衛生局強調，將會同疾管署擇日到該院複查，東港安泰要待核可後才能恢復疫苗施打作業。

衛生局表示，當日被匡列的100位民眾都已全數連繫上，至今有13位民眾出現頭暈、全身痠痛等症狀，皆到安泰醫院就醫，其中1位住院觀察，後續將針對被匡列民眾進行21天健康關懷。