大陸央視新聞5日報導，近日，由大陸國家發改委、市場監管總局組成的煤炭現貨市場價格專項督查組，在山西大同、朔州、太原等地，對煤炭保供穩價、增產增供等情況展開督查。在中煤平朔集團的採煤現場，拉煤的貨車排起了長隊。山西預計全年煤炭產量突破12億噸，產能核增工作正加速推進。

據報導，在晉能控股煤業集團的調度室裡，大螢幕上經常會彈出一個預警框，這意味著幾分鐘之後運煤傳送帶即將超出負荷，提醒工作人員及時進行調整。晉能控股塔山煤礦調度室主任孟強指出：保供期間，主運輸系統的運載能力一旦超過額定功率，就進行預警。最近相對來說比較頻繁，不會影響生產安全，相當於運載能力大了。

當前，不少煤炭企業正在通過提高運煤效率、增加有效作業時長、強化考核激勵等方式，最大程度釋放產能。按照大陸國家發改委的部署，山西第四季5300萬噸煤炭中長期合同保供任務，目前已全部簽訂完成。

報導稱，在煤炭企業高負荷運轉之下，山西省10月份以來，日均產量達到336萬噸，比9月份日均產量增加13萬噸，最高日產量為352萬噸，預計全年產量有望突破12億噸。與此同時，產能核增工作正在加快推進，截至10月底，山西已經完成39座核增產能煤礦的報告評審和現場核查，預計淨增年度產能4100萬噸。