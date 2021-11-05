10月盈收及3Q財報陸續公布，區塊鏈、虛擬貨幣概念數字亮眼，早盤顯示卡廠撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)、捷波(6161)等股價聯袂大漲。

撼訊第3季稅後純益1.76億元，季減45.5%，年增609%，每股純益3.93元；前三季稅後純益6.35億元，每股純益14.16元。撼訊表示，對第4季訂單能見度樂觀，至於明年第1季則要考慮季節性因素。

撼訊日前以5.6億元購買汐止廠辦，因應業務發展，做為拓展高單價、高附加價值產品的生產據點，新廠辦最快今年底試產，具體貢獻估要到明年上半年。

青雲10月營收達2.31億元，年增99.9%，累計前10月營收為22.2億元，年增32%。受惠熱門電競、挖礦，青雲取得技嘉台灣地區包括電競筆電在內的產品代理權，產品包含主機板、顯示卡、超微電腦、電腦週邊等四大產品線的市場。受惠技嘉營運看旺，青雲可望跟著技嘉同步增溫。另來自挖礦潮帶動的顯卡成長助益不小，加上在高階顯示卡需求強勁的帶動下，顯卡價格維持高檔有助青雲今年營運拉升。

麗臺今年前9月營收67.22億元，年增122%，已經遠超過去年的全年營收。而麗臺也是NVIDIA合作夥伴，NVIDIA RTX A2000 10月份開始供貨，該GPU是NVIDIA尺寸最小、最省電的GPU，適用於各種標準和小型工作站。