工研院「眺望2022產業發展趨勢研討會」今(5)日針對石化產業釋出最新看法，2021年臺灣石化業產值上看1.8兆元新台幣，成長幅度超過四成。

工研院產業科技國際策略發展所經理范振誠觀測石化產業，指出自2020下半年起，疫苗問世、人民警覺性提高、口罩接受度提高、宅經濟興起、各國政府經濟刺激方案等引導經濟正向發展的因子陸續發酵，全球經濟將好轉，也帶動石化產品需求量提升。此股正向成長力道延續到2021年，預估2021年我國石化業產值上看1.8兆元新台幣，成長幅度超過四成，2022年石化產業景氣將持平向上。

范振誠進一步指出，各國經濟逐漸復甦，預期將對石化產品帶來正向效益。且不論是疫情期間或是疫後，市場對於個人防護裝備需求將維持強勢，而大多個人防護裝備都是以塑膠製造，且很多為一次性用品（例如：防護衣、口罩和手套等），在疫情期間消費者對於食品安全性問題或避免到餐廳群聚，提升外帶包裝材料的需求。

值得注意的是，宅經濟的模式不會因為疫後而改變，民眾對於電子電器產品需求大增，這些產品的外殼、零部件多由塑膠組成。此外，愈來越多的線上購物模式或居家辦公都會促進包裝材料及相關終端品需求的提升。上述現象都促使「減塑」的趨勢難以在短期內實現。根據IHS Markit資料顯示，全球塑膠的使用量將持續成長，預估2050年達到將近7億公噸的需求。

展望未來，淨零碳排、永續發展已成為國際重要趨勢，雖然塑膠使用量持續成長，但是國際品牌大廠紛紛訂定使用回收塑膠的目標，迫使石化品生產廠商加速投入再生原料的開發。近年陸續有國際大型石化業者設定回收料供應的目標，導入熱裂解技術則是石化廠達到設定目標的主要手段之一。石化廠與回收商合作共同處理廢塑膠的議題已成為重要合作模式，建議我國石化龍頭業者可效仿，與產業鏈夥伴一同處理我國廢塑膠的問題，同時可獲得再生的石化進料，創造雙贏局面。