散熱廠建準(2421)渡過前3季谷底，營運可望自第4季增溫，由於廠區產線移轉已經完成，且工業設備等客戶端訂單穩定，建準樂觀看待第4季及明年第1季營運，建準表示，第4季營運可望季增年增，毛利率亦可望因產品價格調漲逐季改善，儘管美系外資認為建準營收及獲利可望從第4季到明年回升，但維持「持股續抱」評等。

建準因廣東廠租約於今年底到期，去年開始將廣東廠產線移轉至廣西廠及昆山廠，儘管今年散熱市況不錯，生產線移轉調整，讓建準不少訂單看得到卻吃不到，也拖累公司今年前3季業績，所幸經過近一年生產調整，產線已調整順利，加上10月下旬廠區電力供應恢復到以往水準，建準預期，11月及12月營收可望回到去年高峰水準。

建準受到廠區調整及客戶端缺料影響，今年第3季稅後盈餘為8870萬元，年減61.78%，單季每股盈餘為0.35元；累計前3季合併營收為98.37億元，年增4.82%，營業毛利為18.1億元，年減20.91%，合併毛利率為18.4%，年減5.99個百分點，稅後盈餘為2.55億元，年減63.44%，每股盈餘為1.02元。

就各產品來看，今年工業設備及網通相關產品成長率較高，車用受客戶端缺晶片影響，前3季約成長10%多，伺服器前3季衰退約10%，預期第4季會好轉。

美系外資最新報告雖然預期穩定的基礎建設需求將推動建準營收及獲利自第4季起到明年回升，但維持「持股續抱」評等，目標價為34元，建準今天盤中股價則擺脫財報平平壓力走高。