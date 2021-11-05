桃園雲豹總經理蘇翊傑做到台灣籃球圈前所未見的創舉！在蘇翊傑親自介紹出場下，知名藝人小春(Kenzy)確定接下桃園雲豹創意總監，蘇翊傑說：「我們球隊精神理念就是Make Different，我相信找來很多年輕人喜歡的小春，絕對可以帶來不同氣象。」

小春用「奪命連環扣」形容蘇翊傑找自己成為創意總監的過程，「蘇翊傑至少一個月每天都打給我，希望我可以擔任這個職位，後來我總算答應了。一開始我以為只有做音樂，沒想到事情越來越多，包含出場或中場音樂、周邊商品、行銷策略等都要忙。」

小春也自稱是斜槓青年，畢竟這份工作是他除了音樂以外的第一次嘗試，「加入全明星運動會與全明星觀察中，讓我真心變了，更加願意去學習成長，其實做音樂與當運動員很多共同點，都需要努力堅持與永不放棄，努力帶領走到高峰。」

「其實我接到蘇翊傑電話的第一念頭，就是你是否找錯人了？等到我開始做了，卻發現事情越來越多，也養成手機一直拿在手上的習慣，目前一切都很新鮮，沒有任何困難部分，」小春說，「我到現在也還沒跟錢姐(T1會長錢薇娟)講過，以後可跟她好好請教。」

蘇翊傑更提前預告，敬請期待桃園雲豹在新球季展現的風貌，「需要大家進場好好觀察，我相信大家不會失望的，我向來給自己很高的標準，畢竟我待在籃球圈快要20年，我知道很多事情可以改變，職業球隊也可以做出更多職業的改變，敬請期待小春展現他的才華。」