大陸若對台採取軍事行動，是否會以奪取東沙島為目標成為近日焦點。由於美日智庫及外媒軍研判極有此可能，但國安局長陳明通昨(4日)卻在立院透露，中共內部確曾辯論應否攻打東沙島，雖此話一出隨即打住，不過這短短幾個字，卻讓情治圈捏一把冷汗，擔憂大陸會為此大舉逮捕我方情報員示威。

從李登輝執政時期至今，我方政治人物對於大陸軍情的談話，往往受到對岸極度關注，因從這些首長嘴巴蹦出的一字一句，或多或少都有所本，因此大陸在進行情報研析時，很容易就能察覺漏洞在何處，往往事後就是一連串的報復性大搜捕。

一九九六年三月，中共發動飛彈試射等三波軍演，前總統李登輝的「啞巴彈」，說法一出，我方情報史上策反的解放軍最高階少將劉連昆，短期內就迅速遭到逮捕槍決，事後我方不少負責策反劉的工作人員也都遭逮。

2003年，前總統陳水扁於競選場合詳盡公開大陸飛彈部署地點與數量，由於有些機密並不是衛星科技就可以清楚掌握的，大陸在陳水扁造勢後，立刻在8個省市城鎮同步抓了我方30餘名情報人員，下馬威用意不在話下。

2018年，大陸一口氣公布近百台諜案，先是大陸央視接連2天曝光台諜4個案例，利用女色或男色，金錢等手段吸收陸生後，接著大陸的紙媒跟進，如遼寧、陝西、海南、山東等地也接棒，報導所謂的台諜案例，引起國人關注。

但大陸方面大動作，實際上也是政治意味濃厚。因為2003年，陸方是當場抓人，而且是在不同城市，同步抓，失事的都是我方軍情局約聘的派外人員。也因為損失慘重，從此軍情局即不派遣情報員，或運作台商在大陸做情報，降低失事風險。

2018年這次大掃蕩行動，陸方抓的都是大陸人，且以年經的陸生為主，沒有台灣人，宣示的意味濃厚，純粹是警告性質。

兩岸諜報戰，雙方通常都是看著對方攤出牌，謀定而後動，看似平靜的水面，實際上卻波濤洶湧，雙方較勁從未停歇，往往是採取「以牙還牙」的作法。如今陳明通透露「中共內部對是否打東沙島也曾辯論過」，雖然陳的發言僅點到為止，未再說明。但是否會引起情報波瀾，有待觀察。