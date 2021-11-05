萊萬多夫斯基本賽季已進12球（圖片來源︰達志影像）

周六德甲大戰，榜首拜仁慕尼黑將在主場對德甲唯一不敗之師弗萊堡。

【足球-德甲】[弗萊堡@拜仁慕尼黑][11/06 (六) 22:30] [編號 741]

拜仁進球繼續停不了，就算本場遇上德甲防守最好的球隊弗萊堡，不讓分拜仁慕尼黑勝令人有信心。拜仁在上一輪聯賽5:2大勝柏林聯之後，10戰9勝1平1敗28分繼續排名榜首。拜仁最大的優勢始終是其強大攻力，球隊在聯賽目前為止10場進38球，除了是德甲目前進球最多的球隊外，也是唯一一支進球達30球或以上的球隊。

拜仁前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 已進12球，並開始拋離已進9球的多特蒙德射手 Erling Haaland 厄林·哈蘭德，在射手榜單獨領先。本場就看由 萊萬 率領的最強之矛，能否攻破德甲最強之盾弗萊堡。

弗萊堡在本賽季到現在的10場聯賽6勝4平0敗有22分排第3，而且是德甲僅存的不敗之師。防守始終是弗萊堡最大的武器，除了是德甲僅存的不敗之師，10場聯賽只丟7球，是德甲失球最少的球隊，但本場面對攻力如此強橫的拜仁，將是弗萊堡的真正考驗。如果真覺得讓分拜仁勝賠率真是太低，也可考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>741弗萊堡@ 拜仁慕尼黑 讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))；大小[總分] (大 2.5)

法蘭克福 隊長 長谷部誠（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[法蘭克福@菲爾德][11/08 (一) 02:30] [編號 580]

位於積分榜末同時本賽季仍未打開勝利之門的菲爾德，周日將在主場遇上「和局王」法蘭克福。雖然法蘭克福本賽季表現不太理想，但菲爾德成績實在太差勁，本場選不讓分/法蘭克福勝。

菲爾德情況跟英超諾里奇相似，升上頂級聯賽未曾一勝10戰1平9敗得1分排榜末之外，進球是德甲第2少、丟球卻是最多，本場遇上法蘭克福，看來隨時再敗一場。

法蘭克福是賽季德甲和局王，10戰1勝6平3敗有9分排15位。當中1勝，竟就是擊敗拜仁慕尼黑，但球隊同時就會敗給波鴻。另外可留意是，如果真是不太相信法蘭克福，可考慮「和」及正確比數1:1。原來法蘭克福本賽季6場和局，正確比數全是1:1。如果為了賠率更理想，不妨考慮這兩個選項。

推薦︰ <足球>580 法蘭克福@菲爾德 不讓分 (法蘭克福)；正確比數 (1:1)