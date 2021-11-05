國民黨立委洪孟楷、台北市議員徐弘庭今天表示，現在有酒駕慣犯會用共享汽機車制度駕車，無形中變成另一個禍源，將修法要求業者要在租借前提醒是否有飲酒，駕駛人若說沒有但事後被查到有酒駕，會加重其刑二分之一。交通部表示，對於任何策進的交通法令都樂觀其成。

洪孟楷上午和徐弘庭共同舉行記者會。洪孟楷說，共享運具逐漸成為民眾代步工具，也是中央近來大力推動的政策，但根據目前地方政府交通局統計顯示，共享汽機車違規件數攀升、事故比例也增加，主要項目違停、超速，甚至重大違規情節酒駕、危險駕駛、無照駕駛案件也增加。

洪孟楷指出，現在法令規定若酒駕被抓到要吊扣駕照，但很多慣犯會用共享汽機車制度酒後租借，中央法令應該超前布署規範，地方議會也通過自治條例推動，提出修道交條例，使用共享汽機車時，業者要在租借前最後提醒，請租借者勾選自己是否有喝酒或清醒，若事後發現酒駕，業者有提醒可不罰，但租借者要加重其刑二分之一，希望用這樣的方式嚇阻酒駕者使用共享汽機車。

徐弘庭說，除了在租借頁面上確認是否酒駕外，也希望新型態的運具要用新型態的方式管理，希望監理所能和業者建立連線，可以確認租借者的身分，若租借者是曾酒駕被吊扣駕照者，監理站的資料可以傳給業者確認身分。

與會的交通部路政司專門委員李昭賢表示，針對共享運具，租借者有明知故犯的違規行為，交通部基本立場是任何有策進的交通法令都樂觀其成，立委和議員提出的頁面提醒機制他們也樂觀其成，至於業者和監理站連線，交通部已經在研議，近期將找共享業者研議細節。

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