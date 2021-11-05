深受遊客青睞的太魯閣部落音樂會，今年原訂舉辦4場次，受疫情影響，自3月9日舉辦1場後就停辦。因疫情趨緩，太管處將於本月6日、12月4日恢復舉辦，邀請18屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的伊祭·達道，及原住民團體等演出，現場備有搗米等傳統文化體驗活動，邀請民眾一起共享大自然、音樂、舞蹈與文化傳統結合的盛會。

太魯閣部落音樂會，現場還備有搗米等傳統文化體驗活動。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處表示，太魯閣部落音樂會是小型的戶外音樂演出，邀請在地的音樂團體與個人演出太魯閣族的傳統歌舞與樂器，近年更加入原民創作音樂，演繹從太魯閣這塊土地滋長出來的優美樂音。

第18屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的伊祭·達道現場演出。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太管處表示，部落音樂會在太魯閣臺地的大草坪演出，時間為下午2時30分至3時50分，同日下午1時30分至3時30分；11月6日演出團體，邀請到太魯閣族的創作歌手何盈輝，他從小生長在太魯閣大禮部落，榮獲第18屆金曲獎最佳原住民語歌手獎的伊祭·達道、長期推動以太魯閣族樂舞及族語，來傳承太魯閣族文化的秀林鄉太魯閣族傳統文化發展協會奇萊合唱團。

12月4日則由KTS文傳創意空間、彼得洛·烏嘎、峽谷二重唱及花蓮縣峽谷樂舞文化藝術交流協會擔綱演出，這些團體都致力於將太魯閣族傳統山林文化融入音樂與舞蹈中，透過不同風格的表演，來呈現太魯閣族生活的點滴。

太管處最後表示，除了欣賞樂舞演出之外，民眾還可親身體驗太魯閣族的生活，6日的傳統文化體驗活動，將由同禮社區和大家分享太魯閣族傳統的萬用調味聖品「瑪格麗」(mqrig)；12月4日則帶領大家體驗搗米的樂趣。邀請大家到太魯閣臺地體驗原汁原味的太魯閣族音樂、文化之旅。