前台北市議員、民進黨北市議員許家蓓的父親許富男，遭控拋下結婚35年妻子，15年前開始結交小三，甚至將私生子帶回家，妻子心死提告、向小三求償200萬；小三辯稱以為許已離婚，後來懷孕，許又繼續謊稱妻子可接受她，她求情說現在無業無收入，無力付擔賠償金，法官則認為2人婚外情長達10多年，對配偶權損害頗大，仍判賠100萬。

此外，據媒體報導，許富男與小三分手後，對方也結婚懷孕，但小三現任老公卻屢遭許富男恐嚇，要搶走他的妻小，許甚至疑似找人毆打對方老公，行徑相當囂張，消息曝光後妻子決心提告。

判決書指出，許富男與妻子於民國75年結婚，但小三卻在民國95年與他交往、發生性關係，甚至在3年後生下1子帶回家中，妻子才得知他外遇，一狀提告並求償200萬；不過小三表示，當時她認為許已離婚，後來得知真相時已經懷孕，且許在孩子出生後又另結新歡，2人爭吵度日。

小三說，許富男的女兒、即現任台北市議員許家蓓事後得知此事還曾言語辱罵她，甚至毆打、恐嚇她的母親，原本他已決心要離開許，但許又繼續騙稱妻子已接受她，她才會帶著孩子到家中，聲稱自己也是受害者；她說現在已另嫁他人，丈夫月薪僅3萬5000元，還要扶養2孩子，實在無力負擔200萬元賠償。

法官認為，小三確實明知許男已婚，仍維持關係長達10多年，衡量許妻為家庭主婦、財產總額2303萬2590元，林女無業、無收入財產，最後認定應賠償精神慰撫金100萬元，全案可上訴。