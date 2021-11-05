光罩(2338)第三季本業表現更好以及業外挹注，單季比第二季轉盈，且每股大賺約2.87元，帶動前三季淨利達9.18億元，同創新高，基本每股盈餘4.41元。公司並於4日起祭出庫藏股，近兩日帶量上攻90元之上高檔區。

光罩公布，預定自今年11月4日至111年1月3日實施庫藏股，預定買回6000張，買回區間價格為每股62.00~110元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率為2.37%。

光罩董事會通過財報，前三季營收43.78億元，年增30.47%；營業利益2.66億元，年增約3.42%；在業外利益約7億元挹注下，稅前淨利約9.66億元，歸屬於母公司業主淨利9.18億元，年增389.88%；前三季基本每股盈餘4.41元，大幅優於去年同期的0.92元。

光罩第二季業外不利，導致單季每股小虧0.1元，上半年每股淨利為1.54元；第三季本業表現更好以及業外挹注，單季比第二季轉盈並創新高，每股大賺約2.87元。