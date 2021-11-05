受惠於「點對點」（Peer-to-Peer）線上支付服務Cash App的比特幣交易業務增長，Square第三季毛利大幅攀升。

Square第三季淨營收年增27%，為38.4億美元。毛利為11.3億美元，較去年同期大幅成長近60%。

Square第三季其總支付量（衡量Cash App平台處理的交易總量）年增27%，達到37億美元。

Cash App支付平台的比特幣交易營收年增11%，達到18.2億美元，但與第二季相比下滑33%。

Square表示，由於加密貨幣價格相對穩定導致交易活動減少，比特幣營收和毛利較前一季減少。

受此打擊，周四Square盤後股價下跌3.03%，報239.96美元。

Square由社群媒體推特創始人Jack Dorsey領軍。過去一年來，居家防疫的生活型態帶動電子商務需求急升，也為該公司的營運帶來提振。

該公司周三宣布股東會已經通過以290億美元全股票交易方式收購澳洲「先買後付」（buy now pay laterBNPL）市場領導羊Afterpay，並通過本交易的新股發行案。Afterpay隨後宣布這項交易預計在明年第一季完成。這將是澳洲史上規模最大的併購案，也讓Square順勢取得進軍澳洲BNPL市場的門票。