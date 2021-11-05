余祥銓上節目《聽媽媽的話》，深情獻唱《一路上有你》給二姊余苑綺。（年代提供）

余祥銓上年代MUCH《聽媽媽的話》，深情獻唱張學友的經典歌曲《一路上有你》給余苑綺，替二姊在艱困的抗癌路上加油打氣。余祥銓和余苑綺年齡只差1歲，手足間和二姊的感情最好，對余苑綺的病情除了陪伴支持，余祥銓也盡心照顧2名外甥，曾問余苑綺的女兒小樂樂想買什麼玩具？小樂樂回答：「想買聽診器！」想為媽媽治病的孝心，讓身為舅舅的余祥銓聽了相當不捨。

余苑綺7年前確診直腸癌，至今經歷50幾次化療，還動刀切除了肺臟、肝臟。她為母則強，努力對抗病魔，只為陪伴一雙兒女長大，可惜病情陰晴不定，癌細胞屢次傳出擴散，雖然目前病情已控制住，但余祥銓透露在節目錄影當天，二姊也仍在醫院裡接受治療。

余祥銓心疼地說，在二姊生病之後，家人們都會幫忙照顧2個小孩，余祥銓曾問外甥想買什麼玩具？余苑綺的女兒小樂樂回答：「要買聽診器！」因為小樂樂知道媽媽常進出醫院，想藉由玩具聽診器替媽媽看病，希望媽媽能早日康復，一番孝心讓大人聽了很是心疼。

余祥銓和余苑綺從小玩在一起，感情相當好。余祥銓回想當年，兩人常常和差距6歲的大姊余筱萍爭吵，而大姊仗著身高優勢，每回吵架都佔了上風，余祥銓跟余苑綺只好組成聯盟，一同對抗大姊，因此兩人培養出濃厚的革命情感。

長大後，家中也是二姊最疼他，余苑綺本身是比較節省的人，但知道弟弟有一陣子身上沒有錢，默默留了字條放在餐桌上，字條內夾了5萬元，讓弟弟可以度過低潮，余祥銓至今回想仍非常感動。

抗癌之路漫長，余祥銓心疼地說，余苑綺每次做完化療，直到恢復到能正常進食，就必須面對下一次療程開始，日復一日。現階段家人之間透過陪伴、打打牌、講笑話，讓余苑綺能分散注意力，儘管大家心裡難過，只會在背後偷偷擦乾眼淚，不要讓余苑綺看到。以上內容將於6日晚9點於年代MUCH台38頻道播出。