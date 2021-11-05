在台灣花蓮出生的27歲女星余思霆2017年參加國際中華小姐比賽獲得冠軍，之後便順利出道簽進無線電視成為藝人，去年她與邵佩詩回台拍攝旅遊節目，近日她在自己的Youtube頻道繼續推廣家鄉旅遊，她到蘭嶼玩5天4夜，更秀出穿比基尼的爆乳照，引來網友喊辣，而她的男友朱敏瀚則吃醋留言：「天氣冷了，添衣囉。」

余思霆去年回台拍攝旅遊節目《玩起來》卻因新冠肺炎疫情被滯留在台灣，今年4月她臨時起意決定提前一天回家鄉花蓮，與隔日發生的太魯閣事故擦肩而過，之後她受訪直言一開始看到新聞還以為不嚴重，沒想到造成嚴重傷亡，而她身邊有不少親友都是花蓮人，哥哥更是一星期固定會搭火車2次，事故發生後，眾人紛紛在網上報平安，她也藉此機會呼籲要珍惜當下。

余思霆曬比基尼照，朱敏瀚留言吐槽。（圖／翻攝自yutingting94 IG）

近日余思霆積極經營自己的Youtube節目「余思霆 思家霆園」，昨她分享自己穿著淺藍花色比基尼在海邊所拍的美照，提醒大家晚上記得要看蘭嶼行的最後一集，擁有33C傲人上圍的她露出事業線、小蠻腰、和白皙皮膚，引來網友大讚她身材比例超好，男友朱敏瀚打趣留言要她多穿衣服，余思霆則回應：「還有墾丁的影片跟照片還沒發～所以還有泳衣」，並附上吐舌頭的表情符號。

余思霆和朱敏瀚已經一年未見面。（圖／翻攝自yutingting94、brianchu0523 IG）

余思霆過去曾和天堂鳥成員歐喬鋒交往，3年前分手，後來余思霆集拍攝《好日子》與同劇男星朱敏瀚秘戀，2019年5月才公開。因疫情因素，余思霆和朱敏瀚一個人在台灣、一個人在香港，已經持續遠距離戀愛一年多。近日朱敏瀚受訪透露女友應該會這個月回香港，但余思霆已經改期很多次，他也不確定，兩人常用視訊聯繫感情，朱敏瀚還無奈自嘲：「幸好不用寫信」。

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