嘉義縣是全台洋桔梗種植面積最大的縣市，其中又集中在新港鄉為主，除內銷外冬天倚靠外銷日本為主，灌溉過去多是溝灌，農改場近年推廣滴灌法，除可省超過5成的水外，農民還能更省工，切花的品質也更加提升。

台南農改場指出，洋桔梗栽培主要以切花供應國內市場及外銷，因花形優美，花色眾多，十分受市場歡迎，洋桔梗切花的栽培方式大多採用作畦種植，由於一般溝渠灌溉方式耗費大量的水資源，且大多數的水都滲透到土中沒有被植株吸收，因此推廣採用穩壓滴管，以少量多次方式給水，除了用水量減少之外，還可均勻且穩定供水。

洋桔梗農民陳佳敏表示，因應外銷商要求改用滴灌，初期雖需要設備花費例如管線、濾水器且還需定期更換耗材，但實際使用後整體花卉品質提升，更重要的是省了超過5成用水量，平時灌溉也無需在現場監看灌溉狀況。

台南農改場表示，在整齊度的表現上，滴灌區因灌溉給水均勻，植株高度一致，因此綜合比較淹灌法和滴灌法後，除了設備成本外，其它都是滴灌法較具優勢，因此大力推廣給農民。

陳佳敏種植洋桔梗已有20年左右，針對不同品系的洋桔梗在種植方法上多多少少有些差異，陳佳敏表示，冬天的洋桔梗多是外銷到日本，洋桔梗剪花前需十分注意灌溉水量，若施肥太多或灌溉水量太多會影響瓶插時間，採用滴灌方式後水量變得可控，品質就提升。

陳佳敏說，挺過5月疫情爆發後花價低迷，8、9月後價格逐漸回升，冬季外銷日本因為是有貿易商定價契作因此比較穩定，但相對的在品質上也會有一定要求，除了灌溉方式改變外，田間管理等也要留意，才能種出好品質。