位在彰化市的彰化縣黨部主委3日舉辦主委佈達典禮後，因被法拍了，即將在11月遷到員林市黨部。（吳敏菁攝）

國民黨主席朱立倫3日參加彰化縣黨部主委佈達，親頒蕭景田派任書，指出民進黨鴨霸，把國民黨所有黨產，中央到地方查封、彰化黨部被拍賣了，失去縣黨部不能失志，要一起打拚，4項公投在民眾一方發聲，2022年底一定要大贏。

對於民眾黨也準備在彰化成立黨部，且選好主委，媒體詢問是否對國民黨選情會有影響嗎？朱立倫強調，希望結合友黨，支持縣長王惠美高票連任，議員國民黨席次過半。

朱立倫頒派任書後表示，蕭景田對國民黨死忠、對地方服務熱忱的人，曾任社頭鄉兩任鄉長、縣議員、副議長和立委等。在彰化縣最辛苦時候挑起重擔，也感謝前主委、議員張錦昆犧牲奉獻。

朱立倫指出，4項公投，國民黨全都站在民眾一方、一起發聲，國民黨提反萊豬，請問總統英文，之前說「反毒牛」，現在改一個字就是「反毒豬」，換位就翻臉，是不是欠人民一個道歉、一個說明？百姓健康最重要。其實台灣從2005年就開始，台灣市面上有美國豬肉，每年進口上萬噸，結果被「美豬就是萊豬」害到進口剩下千噸，大多數美國豬農沒有用萊劑，真正造成台美貿易影響的是民進黨。

第二項公投是公投綁大選，民進黨上次因公投輸了選舉，賭輸翻桌，改變方式。另外兩項民間團體所提出保護藻礁，為了環保、保護地球，一起支持。最後是沒電什麼都不用說，公民團體提核電，是因現在電力不夠。12月18日，希望彰化鄉親站出來，用民意向民進黨表達抗議，打拚贏得明年底選舉和2024年大選，讓國民黨重返執政。

蕭景田強調要和民意站在一起要團結，國民黨面臨困境，連縣黨部這棟大樓都被查封拍賣，沒厝可去，首要任務就是南遷縣黨部，十一月中就會遷到員林市黨部合署辦公，沒錢不能失志，沒錢但我們有人，完成老百姓交付的任務，明年選舉縣長、縣市長、議會、代表和村里長都要大贏，和友黨、無黨等合作。