不甩大環境挑戰，網通大廠普萊德（6263）獲利逆勢增，累計前三季合併營收為10.17億元，較去年同期8.63億元成長17.85％，毛利率為40.1％，與去年同期40.51％相當，因營收規模放大，累計前三季稅後淨利為2.26億元，較去年同期成長21.72％，稅後EPS為3.62元，表現優於去年同期的2.97元。

著眼於智慧網路多元應用與未來虛擬網路為未來趨勢，另雲端運算和邊緣應用將逐漸普及，普萊德持續開發雲端資料中心網通設備，第三層網管交換器系列的傳輸速率提昇至10G、25G、40G與100G長距離光纖介面，工業級網路設備亦陸續升級至10Gbps介面，加速雲端平台與工業物聯網建設，滿足5G NR、未來6G網路或車聯網（V2X）高頻寬安全傳輸需求。在邊緣應用上，因應物聯網大量有線和無線連網設備傳輸，普萊德將推出適用小區域的有線及無線連網設備，包括具備邊緣運算（edge computing）能力的網路閘道器、溫濕感應、環境監控、數據收集傳感器等等，降低網路頻寬使用和延遲。透過普萊德智慧化中央網管平台UNI-NMS，更能提昇所有連網設備布建和管理效率，為智能雲平台和AIoT智慧物聯網提供最佳整合解決方案。