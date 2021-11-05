美國海軍一艘指揮艦今天進入黑海，和北大西洋公約組織（NATO）盟邦執行例行海上行動，受到烏克蘭的熱烈歡迎，但遭俄羅斯海軍密切監控。

路透社報導，美國海軍表示，第六艦隊（U.S. 6th Fleet）指揮艦惠特尼山號（USS Mount Whitney）和北約盟友及合作夥伴在該地區執行例行海上行動。

黑海－尤其是鄰近克里米亞半島的海域－對於莫斯科當局而言是攸關安全的敏感區域。俄羅斯於2014年從烏克蘭吞併了克里米亞半島。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄國國防部官員報導，「黑海艦隊（Black Sea Fleet）已開始以部隊和工具監視惠特尼山號的行動。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）1日表示，俄國部隊「用望遠鏡，或用防衛系統的十字瞄準線，就可以看到惠特尼山號」。

上月與北約斷絕關係的俄羅斯，經常抱怨北約聯盟在其邊界附近或其認為的後蘇聯勢力範圍活動。

然而，美軍的軍力展示卻受到烏克蘭的熱烈歡迎。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文說：「歡迎，#美軍惠特尼山號。烏克蘭向來呼籲並強烈支持我們的美國及北約夥伴增加在此一區域的活動 。」

美軍艦的來訪恰逢俄國國定假日「國家統一日」（National Unity Day），蒲亭在這一天刻意前往克里米亞並發表演說，內容提到克里米亞「現在永遠與俄羅斯在一起」，引發烏克蘭強烈抗議。