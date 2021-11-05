民進黨針對年底公投主張投下4個不同意，對於反萊豬公投，立法院民進黨團今表示，反萊豬就是反美豬；副幹事長蔡易餘更表示，現在是台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定CPTPP的關鍵時刻，中國搶先申請，就是想要阻撓台灣，萬一中國比台灣先加入，就可以在共識決基礎下否決台灣加入，所以台灣加入最大障礙是中國，助力則是美國。

民進黨團更表示，CPTPP所有會員國都開放含有萊劑的豬肉進口，國民黨國際部副主任都知道這件事會阻擋台灣國際經貿談判，國民黨還在裝傻。「事實上反萊豬其實就是反美豬議題」。

立法院民進黨團記者會，蔡易餘指出，CPTPP所有會員國從澳大利亞、紐西蘭、日本、越南、智利、加拿大、墨西哥、祕魯、新加坡、馬來西亞和汶萊都開放含有萊劑的豬肉進口，既然要加入，那就要減少貿易障礙，履行未來會員國義務，台灣在談判中就要知道未來要善盡哪些義務。

他指出，美國多次表態希望台灣加入，國民黨就是在反美，連自己黨內年輕人都知道這件事會阻擋台灣國際經貿談判，國民黨還在裝傻。

民進黨團幹事長劉世芳說，CPTPP是高標準國際經貿組織，要求各會員國遵守食安檢驗和動植物防檢疫相關國際標準和建議，台灣要加入的話就要遵守遊戲規則。